Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan

TAIPEI, 27 DIC - Un terremoto di magnitudo 7.0 ha stasera la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito alle 23:05 (le 16.05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan.