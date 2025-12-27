Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan

AA

TAIPEI, 27 DIC - Un terremoto di magnitudo 7.0 ha stasera la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito alle 23:05 (le 16.05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TAIPEI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario