Terremoto di magnitudo 6.6 al largo dell'Indonesia

GIACARTA, 27 NOV - Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato su un'isola al largo delle coste di Sumatra, nell'area occidentale dell'Indonesia, dal servizio geologico degli Stati Uniti. La scossa ha colpito l'isola Simeulue alle 11:56 locali (le 5:56 in Italia) ad una profondità di 25 chilometri. Non sono state riferite notizie riguardo un'eventuale allerta tsunami.

GIACARTA

