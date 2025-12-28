Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Terremoto di magnitudo 6 nel nord del Perù

AA

ROMA, 28 DIC - Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito in diverse città del nord del Perù alle 3.51 ora italiana (le 21.51 di sabato in Perù). Al momento non si segnalano vittime. Lo riferiscono i media locali, l'agenzia Efe e l'Istituto Geofisico del Perù (IGP). L'epicentro del sisma è stato localizzato a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote. La scossa è stata registrata a 52 chilometri di profondità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario