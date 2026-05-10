Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile

ROMA, 10 MAG - Un sisma ha scosso sabato sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. Lo riferisce il sito biobiochile. La scossa, registrata alle 22:35 di sabato (ora locale), ha avuto una magnitudo di 5,8, con epicentro a 41 chilometri a est di Lebu e a 24 chilometri di profondità, secondo quanto indicato dal Centro sismologico nazionale (Csn). Da parte sua, il Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) ha già confermato che il terremoto è stato avvertito almeno nelle regioni di Maule, Los Ríos, Bío Bío, La Araucanía e Ñuble.