Terremoto di magnitudo 5,2 in Cina, tre dispersi e quattro feriti

PECHINO, 18 MAG - Un terremoto di magnitudo 5,2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi. Tre persone sono disperse, quattro sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Lo riporta il China Daily. Secondo l'Amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata alle 00:21 di lunedì (le 18.21 di domenica in Italia) a una profondità di 8 chilometri, con epicentro nella città di Taiyangcun, a 16 chilometri dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino, nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici. Più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza.