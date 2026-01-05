Giornale di Brescia
Terremoto di magnitudo 3.8 tra le province di Macerata e di Fermo

ROMA, 05 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 3:21 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro a 3 km dai comuni maceratesi di Sant'Angelo in Pontano e di Penna San Giovanni e a 6 km da quello fermano di Falerone. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 3.1, sette minuti dopo. Sono oltre 30 gli eventi sismici registrati nella zona dalle 3 di questa notte. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

