Terremoto di magnitudo 2.9 al confine tra Abruzzo e Lazio

PESCARA, 29 GEN - Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra Abruzzo e Lazio. La scossa è avvenuta alle 00:54 con epicentro a Campotosto, nell'Aquilano, ad una profondità di 12 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Capitignano e Montereale, sempre nell'Aquilano. A 9 chilometri si trova il comune di Amatrice, nel Reatino.

PESCARA

