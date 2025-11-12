Giornale di Brescia
Terremoto, crollo ad Accumoli, condannato l'ex sindaco

ROMA, 12 NOV - Una condanna e una assoluzione in appello per il crollo del campanile di Accumoli (Rieti) avvenuto il 24 agosto del 2016 durante il terremoto. Lo hanno deciso i giudici della corte d'Appello di Roma che hanno confermato l'assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. Condanna a 8 mesi per Stefano Petrucci, all'epoca sindaco di Accumoli. Entrambi erano stati assolti in primo grado. Il crollo causò la morte dell'intera famiglia Tuccio, madre, padre e due bambini piccoli.

ROMA

