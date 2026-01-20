Giornale di Brescia
Terremoto 3.3 in provincia di Frosinone, "tanta paura ma nessun danno"

VEROLI, 20 GEN - Una scossa di terremoto di magnituto 3.3 è stata registrata alle 22.06 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri dal centro di Veroli, in provincia di Frosinone, con epicentro a 10 chilometri dalla superficie. "Tanta paura, lo abbiamo sentito tutti in maniera distinta perché è stato di tipo sussultorio ed all'improvviso tutto ha cominciato a sobbalzare. È durato pochissimo. Per ora posso dire che non ci sono stati né crolli, né danni, né feriti" ha spiegato Germano Caperna, sindaco di Veroli. I Carabinieri e la Polizia Municipale si sono subito coordinati ed hanno cominciato ad effettuare un giro di perlustrazione con il quale accertarsi della situazione. Con loro, il sindaco Caperna: "Considerata l'intensità ed il modo in cui la scossa è stata avvertita, temevamo - ha detto - danni maggiori. Invece, praticamente non ce ne sono stati. Durante il giro di perlustrazione abbiamo registrato la presenza di diverse persone in strada nel timore di altre scosse".

