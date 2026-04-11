Terna, danneggiato sostegno a linea elettrica in Friuli

TRIESTE, 11 APR - Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli. Lo rende noto la stessa azienda precisando che il danneggiamento si è verificato il 25 marzo scorso e che è stato commesso da ignoti. Il problema ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo (Udine). Il gestore della Rete Elettrica Nazionale ha immediatamente informato le autorità di polizia competenti per gli accertamenti ed ha attivato le procedure per la messa in sicurezza dell'asset e dell'area interessata. Nella nota si sottolinea che il danneggiamento non ha causato danni a persone o cose ma ha comportato esclusivamente la "disalimentazione dell'impianto del cliente AT 'Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. - SIOT', nel comune di Paluzza, per la durata delle attività di ripristino e non ha generato significative ripercussioni sull'alimentazione delle utenze civili gestite dal distributore locale".