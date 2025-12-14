Giornale di Brescia
Terminato l'incontro a Berlino tra Zelensky e gli inviati di Trump

BERLINO, 14 DIC - E' finito l'incontro tra Volodymyr Zelensky e gli emissari di Donald Trump a Berlino che era iniziato nel pomeriggio. Lo ha riferito la presidenza ucraina. I colloqui a Berlino tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner si sono conclusi dopo oltre cinque ore di discussioni e proseguiranno domani. Lo ha riferito ai giornalisti il ;;consigliere presidenziale ucraino Dmytro Lytvyn, aggiungendo che Zelensky si esprimerà domani.

BERLINO

