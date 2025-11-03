Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Terminata l'operazione alla donna accoltellata a Milano

Arrivata la Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri sul luogo della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, Milano 3 Novembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER
Arrivata la Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri sul luogo della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, Milano 3 Novembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER
AA

MILANO, 03 NOV - E' stata operata per circa due ore la donna di 43 anni accoltellata alla schiena nella zona di piazza Gae Aulenti a Milano, mentre stava andando al lavoro a Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia. È "una vicenda che ha turbato tutti noi non solo per il fatto che questa donna fa parte del nostro sistema regionale, ma per le dinamiche che l'hanno caratterizzata" ha spiegato il governatore Attilio Fontana che ha espresso "solidarietà e vicinanza" alla vittima, parlando di una "grave aggressione" e ringraziando i soccorritori L'assessore al Welfare Guido Bertolaso, in contatto con la direzione dell'ospedale Niguarda, dove è stata subito portata, ha spiegato che "la signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all'addome. E' stata subito operata dagli specialisti del 'Trauma Center', guidati da Stefania Cimbanassi. L'intervento è durato circa due ore. Al momento la paziente non è considerata in immediato pericolo di vita, la prognosi rimane riservata".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario