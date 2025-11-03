Terminata l'operazione alla donna accoltellata a Milano

MILANO, 03 NOV - E' stata operata per circa due ore la donna di 43 anni accoltellata alla schiena nella zona di piazza Gae Aulenti a Milano, mentre stava andando al lavoro a Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia. È "una vicenda che ha turbato tutti noi non solo per il fatto che questa donna fa parte del nostro sistema regionale, ma per le dinamiche che l'hanno caratterizzata" ha spiegato il governatore Attilio Fontana che ha espresso "solidarietà e vicinanza" alla vittima, parlando di una "grave aggressione" e ringraziando i soccorritori L'assessore al Welfare Guido Bertolaso, in contatto con la direzione dell'ospedale Niguarda, dove è stata subito portata, ha spiegato che "la signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all'addome. E' stata subito operata dagli specialisti del 'Trauma Center', guidati da Stefania Cimbanassi. L'intervento è durato circa due ore. Al momento la paziente non è considerata in immediato pericolo di vita, la prognosi rimane riservata".