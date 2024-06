Termina G7 Istruzione e subito riapre cantiere in piazza Unità

TRIESTE, 29 GIU - Si è da poco concluso il G7 Istruzione, le delegazioni stanno ancora ripartendo alla spicciolata e alle 16:30 in piazza Unità d'Italia è già riaperto il cantiere sigillato per tutta la durata del vertice. La piazza, blindata fino a pochi minuti prima, è riaperta e ricompaiono i primi turisti, i "muletti" e gli operai con le imbragature e i caschetti per sistemare le centinaia di poltroncine e costruire il gigantesco palco da tre pedane di 15 metri di lunghezza per quasi 60 di larghezza complessiva fronte mare, sei grandi torri e un sistema di copertura mobile.