Teologo 'famiglia del bosco e famiglie di influencer, 2 pesi e 2 misure'

TRIESTE, 02 GEN - "La 'famiglia del bosco' e quella commerciale dell'influencer: due pesi e due misure nei confronti dei minorenni di cui non vengono rispettati i diritti". A dirlo è il teologo mons. Ettore Malnati che da "più di tre anni denuncia la pericolosità dei social network per i giovani, in particolare i minorenni". Don Malnati mette in relazione la "durezza e la severità" riservata alla cosiddetta "famiglia del bosco" con i bambini portati in una comunità, che "viveva una vita tranquilla, non urlata ma semplice e dignitosa" il cui equilibrio "è stato violato" insieme con "la magia del Natale, pesantemente condizionata" e il "nulla" che "è stato fatto" nei confronti dei tanti "imprenditrici e imprenditori digitali che nella loro quotidianità sui social network proponevano filmati con i propri figli minorenni riconoscibili". Bimbi ripresi mentre scartavano regali "a volte in attici da favola e su profili in cui la ricchezza veniva ampiamente ostentata". Ricordando la Carta di Trieste sull' uso dell'Intelligenza artificiale, da lui stesso promossa, mons. Malnati ha parlato di influencer che intendono "insegnare e imporre uno stile di vita sopra le righe e spesso privo di valori, coinvolgendo sulle piattaforme dei social network milioni di persone, consentendone una ampia conoscibilità dei minorenni ripresi". Insomma, "due pesi e due misure che lasceranno un segno indelebile nella vita di una famiglia che all'effimero dell'ostentazione, ha preferito la stabilità nel rispetto della natura", ha concluso il teologo insieme con Andrea Bulgarelli, giornalista e comunicatore e coordinatore della stessa Carta di Trieste.