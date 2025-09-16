Tentò di uccidere un uomo a colpi di bottiglia, arrestato

TORINO, 16 SET - È un cittadino tunisino di 32 anni il presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella notte del 13 agosto scorso all'angolo tra corso Vercelli e via Elvo, a Torino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo Oltre Dora in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini, avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una bottiglia rotta: l'uomo aggredito era finito in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco. Alla base del gesto, spiegano gli investigatori, ci sarebbe un abuso di alcol. Dalle ricostruzioni è emerso che il 32enne si era avvicinato alla vittima, che stava bevendo una bottiglia di liquore con alcuni amici in un giardino, chiedendo di poter bere anche lui. Al rifiuto, è scoppiato il diverbio culminato nell'aggressione. Dopo l'arresto, il tunisino è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.