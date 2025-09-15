Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tentò di uccidere madre e figlio nel Torinese, arrestato

Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
AA

TORINO, 15 SET - È stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento del quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, l'uomo di 35 anni accusato del duplice tentato omicidio avvenuto il 3 maggio scorso in via Parri a Collegno (Torino). Secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Rivoli, l'aggressore si era introdotto nell'abitazione di una donna di 58 anni alla ricerca di uno dei due figli, per riscuotere un presunto debito di droga di 20mila euro. Armato di coltello da cucina, aveva colpito più volte la madre, poi il figlio, 28 anni, intervenuto in sua difesa, fuggendo prima dell'arrivo dei militari. Rintracciato dopo un periodo all'estero, l'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torino. L'inchiesta è coordinata dalla Procura torinese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario