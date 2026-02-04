Giornale di Brescia
'Tentò di assassinare Trump', condannato all'ergastolo

WASHINGTON, 04 FEB - E' stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, un uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semi automatico per tentare di assassinare Donald Trump, meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 che lo hanno riportato alla presidenza. Routh, 59 anni, è stato riconosciuto colpevole da una giuria lo scorso settembre di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio, dopo essersi difeso da solo durante il processo. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida.

WASHINGTON

