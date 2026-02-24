Tentato stupro a Villa Borghese, studentessa aggredita da un uomo

ROMA, 24 FEB - Tentata violenza sessuale ai danni di una studentessa ieri sera a villa Borghese, nel cuore di Roma. L'allarme è scattato intorno alle ore 21.30 in viale Washington. Sul posto i carabinieri della stazione Flaminia. La ragazza, una 21enne britannica in Italia per motivi di studio ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo, dai tratti asiatici, che l'avrebbe spinta oltre una siepe e aggredita. Le urla della vittima hanno messo in fuga l'aggressore, che si è rapidamente dileguato facendo perdere le proprie tracce. Un tassista di passaggio ha prestato i primi soccorsi alla giovane, trovata in evidente stato di agitazione. La vittima è stata trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, dove è stato attivato il Protocollo Rosa. Gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti tecnici. I militari hanno avviato l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. Attivati i carabinieri della 7ª Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo per la ricerca di eventuali tracce biologiche o altri elementi utili all'identificazione del responsabile.