Tentato omicidio per un debito di 30mila euro, quattro arresti a Torino

TORINO, 22 APR - Quattro persone sono state arrestate per il tentato omicidio di un uomo accoltellato a Torino, in piazza Baldissera, nel 2024. Alla base dell'aggressione ci sarebbe un debito di 30mila euro non onorato dalla vittima. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, con il supporto dei reparti territoriali, nei comuni di Torino, di Leinì, di Settimo Torinese e di Biella. Le indagini, coordinate dalla Procura torinese, riguardano un episodio avvenuto il 19 dicembre 2024 all'incrocio tra via Stradella e piazza Baldissera, quando un uomo di origine marocchina, di 53 anni, era stato gravemente ferito a coltellate, riportando anche la recisione dell'arteria femorale e una prognosi di 45 giorni. Secondo quanto ricostruito, tra gli arrestati c'è anche il presunto mandante, un 46enne di origine nordafricana residente a Torino, che si sarebbe avvalso di due giovani di 25 anni per l'esecuzione materiale. Coinvolto anche un pensionato di 78 anni, originario di Catania, accusato di avere accompagnato uno degli aggressori e di avere favorito la fuga. Gli arrestati sono stati portati nelle carceri di Torino e di Ivrea, mentre il 78enne si trovava già detenuto a Biella per altra causa.