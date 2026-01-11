Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tentato omicidio nella Locride, ferito gravemente un pensionato

AA

AFRICO NUOVO, 11 GEN - Un anziano pensionato del quale non sono state fornite le generalità è stato ferito oggi pomeriggio ad Africo, nella Locride, a colpi di pistola. Il tentato omicidio si è verificato in una zona del centro della cittadina reggina mentre la vittima si trovava a poca distanza dalla propria automobile. A sparare i colpi di pistola di medio calabro, non meno di quattro, è stata una persona che si trovava a poca distanza dalla vittima e che dopo aver ferito seriamente l'anziano pensionato si sarebbe immediatamente allontanata dalla zona. Dopo il ferimento la vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Locri dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico e in seguito ricoverata nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni sono state considerate serie. Sul luogo del ferimento si sono recati i carabinieri della Compagnia di Bianco che hanno subito avviato le indagini. Sulla vicenda vige, però, il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AFRICO NUOVO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario