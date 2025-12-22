Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tentato omicidio nel Sassarese, la vittima è ferita gravemente

AA

SASSARI, 22 DIC - Tentato omicidio a Pattada, nel Sassarese, in località Lerno, nelle campagne vicino alla diga. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una o più fucilate, mentre chi ha sparato è riuscito a far perdere per ora la proprie tracce. Le notizie sono ancora frammentarie. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ozieri, guidati dal maggiore Gabriele Tronca

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SASSARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario