Tentato omicidio nel Sassarese, la vittima è ferita gravemente

SASSARI, 22 DIC - Tentato omicidio a Pattada, nel Sassarese, in località Lerno, nelle campagne vicino alla diga. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una o più fucilate, mentre chi ha sparato è riuscito a far perdere per ora la proprie tracce. Le notizie sono ancora frammentarie. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ozieri, guidati dal maggiore Gabriele Tronca