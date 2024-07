Tentato omicidio in centro d'accoglienza Torino durante una lite

TORINO, 13 LUG - Una lite tra due ospiti in un centro d'accoglienza a Torino è finita con un ferito ricoverato d'urgenza all'ospedale Maria Vittoria di Torino, un uomo di 39 anni, originario della Sierra Leone. L'episodio è accaduto intorno all'1,30 di notte nella comunità Pis Pellerina e l'aggressore, un giovane di 24 anni, originario del Mali, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile e condotto in carcere. Secondo quanto finora ricostruito, al culmine della lite il giovane avrebbe colpito più volte l'uomo, anche al collo, con un'arma da taglio che non è stata trovata. Il ferito non risulta in pericolo di vita.