Tentato omicidio davanti un locale a Torino, arrestato secondo aggressore

È stato rintracciato e arrestato il secondo uomo accusato del tentato omicidio avvenuto lo scorso 3 aprile in un ristorante kebab di Barriera di Milano, a Torino. Si tratta di un giovane tunisino di 22 anni, già ricercato dopo l'arresto del complice avvenuto il giorno successivo ai fatti. Il giovane è stato individuato dalla Squadra mobile della polizia dopo giorni di ricerche, mentre si nascondeva in un alloggio in zona San Donato, ospite di un connazionale. L'aggressione era scattata per futili motivi all'interno di un dehors di corso Giulio Cesare, dove i due avevano iniziato a discutere con alcuni clienti pakistani. Dopo aver spruzzato spray urticante, avevano impugnato dei coltelli ferendo tre persone: un uomo alla gamba, uno al capo e un terzo alla mano intervenuto per sedare la lite. Uno dei feriti, colpito alla testa, era stato ricoverato in condizioni molto gravi e sottoposto a intervento chirurgico, restando per giorni in pericolo di vita. Dopo il primo arresto, il secondo aggressore si era reso irreperibile fino alla mattinata del 14 aprile, quando è stato individuato e portato in carcere in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.