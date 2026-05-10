Tentato furto nelle redazioni di Stampa e Repubblica a Torino, un arresto

TORINO, 10 MAG - La polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino di 39 anni per tentato furto aggravato nella sede dei quotidiani La Stampa e La Repubblica. L'intervento è scattato nelle prime ore del mattino quando, un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni, ha segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo - che aveva scavalcato la cancellata esterna - nel perimetro dell'edificio. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza lo hanno individuato all'interno del parcheggio della struttura, dove era stato fermato da personale della vigilanza e da un militare dell'Esercito italiano, impegnati nel presidio dell'area. Alla vista degli agenti, il trentanovenne ha iniziato a dimenarsi per tentare la fuga, ma è stato subito bloccato. E' stato sottoposto a perquisizione e all'interno del suo zaino sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso: un 'piede di porco' in ferro di circa mezzo metro e un cacciavite, entrambi sequestrati.