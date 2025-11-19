Tentata estorsione, due giovani arrestati nel Torinese

TORINO, 19 NOV - Un 22enne di Strambino e un 17enne di Romano Canavese sono stati arrestati per tentata estorsione dai carabinieri. I due ragazzi sono stati fermati in un parco di Chivasso (Torino) dopo un tentato raggiro nei confronti di un uomo di 61 anni. Quest'ultimo pensava di trovarsi di fronte una ragazzina conosciuta su un sito di incontri. Era invece finito, come rivela questa mattina l'edizione locale del quotidiano La Stampa, nella rete dei due giovani che, usando l'identità di una ragazza minorenne, hanno organizzato l'incontro fittizio. Una volta nel parco, i due hanno chiesto dei soldi al 61enne, minacciando di denunciarlo ai carabinieri rivelando che la ragazza conosciuta sul sito di incontri risultava minorenne. Nemmeno la vittima sapeva che i militari sarebbero intervenuti subito dopo per fermare i due giovani. Ad entrambi, dopo la convalida dell'arresto, sono stati concessi i domiciliari. Ora sono in corso ulteriori indagini della procura di Ivrea per verificare una serie di casi analoghi.