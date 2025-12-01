Tentano di aggredire cassiera supermercato Firenze, sciopero

FIRENZE, 01 DIC - Sciopero e presidio questa mattina all'Esselunga di via di Novoli a Firenze, dopo che nel tardo pomeriggio di sabato scorso una cassiera ha subito un tentativo di violenza all'interno del negozio. Lo rende noto la Filcams Cgil. All'uscita dal bagno, si spiega in una nota, la cassiera sarebbe stata spinta dentro da un uomo che ha tentato di aggredirla, ma le urla di lei hanno attirato i clienti e l'aggressore è scappato. La vittima, 30enne italiana, ha sporto denuncia ed è stata visitata al pronto soccorso. Oggi i lavoratori del negozio per protesta hanno scioperato e messo in atto un presidio con la Filcams Cgil davanti al punto vendita "Siamo di fronte all'ennesima aggressione verso i dipendenti - sottolinea la Filcams Cgil -, le denunciamo da anni ad azienda e istituzioni, ora si arriva persino a un tentativo di stupro. Ribadiamo che a norma di legge è l'azienda che deve garantire la sicurezza di chi lavora all'interno del negozio e dei clienti. La situazione è inaccettabile, diciamo basta ai rimpalli di responsabilità, in questi anni non sono stati fatti passi significativi in avanti per migliorare la situazione".