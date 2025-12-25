Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano

MILANO, 25 DIC - Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata ieri dai carabinieri in via della Sila, a Milano. Nel pomeriggio, con una chiamata al 112, è stato chiesto l'intervento dei militari perché un'anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L'anziana è stata poi trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti, come riferiscono i carabinieri, è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall'approssimarsi delle festività natalizie.