Tenta di violentare una ragazza, 18enne arrestato a Iglesias

IGLESIAS, 02 MAR - Avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, molestandolo e tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane, che ha urlato e chiesto aiuto a un passante, ha evitato che quell'approccio si trasformasse in una violenza sessuale. Un 18enne algerino, già noto alle forze dell'ordine e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari), è stato arrestato dai carabinieri. Il provvedimento è stato convalidato oggi e per il giovane è scattato l'obbligo di firma. Il 18enne è stato arrestato durante la notte, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto della 16enne. La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata nei pressi della stazione e il 18enne avrebbe tentato l'approccio. La ragazza ha insistito a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Una persona è intervenuta e il 18enne è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di breve tempo sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.

IGLESIAS

