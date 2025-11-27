Giornale di Brescia
Tenta di strangolare la moglie, arrestato dalla Polstrada

AVELLINO, 27 NOV - Ha fermato il furgone che stava guidando su una piazzola di sosta dell'A16 Napoli-Canosa, nel territorio della provincia di Avellino, e ha tentato di strangolare la moglie che sedeva accanto insieme al loro bambino di tre anni. E' intervenuta quindi una pattuglia della Polstrada della sottosezione di Avellino che, attirata dal pianto del bimbo, ha trovato all'interno del mezzo la donna priva di sensi e il marito che in stato confusionale gridava: "Aiutatemi, l'ho ammazzata". I due agenti hanno soccorso la donna praticando manovre di rianimazione e provveduto al suo trasferimento in ospedale con un'ambulanza del 118. Il bambino, visibilmente scosso, è stato tranquillizzato e affidato a personale femminile della Polizia di Stato. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La storia è stata resa nota dalla pagina social "Agente Lisa" della Polizia di Stato.

