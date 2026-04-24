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Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio, arrestata una ragazza

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PAVIA, 24 APR - Ha aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. Una violenza dalla quale la vittima ha cercato di difendersi, lanciandosi dal balcone della propria abitazione al primo piano di un condominio a San Genesio e Uniti (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. Gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia, giunti sul posto dopo la richiesta di emergenza al 112, sono entrati all'interno dell'appartamento e hanno arrestato la compagna della ragazza, una giovane di 23 anni, procedendo al sequestro degli oggetti utilizzati durante l'aggressione, tra cui il bastone in legno e il guinzaglio, che presentavano evidenti tracce della colluttazione. La vittima è stata successivamente accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici le hanno riscontrato lesioni cutanee al collo, trauma cranico e diverse contusioni, con una prognosi di trenta giorni. Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati, è emerso che la polizia era già intervenuta in passato nella medesima abitazione per episodi analoghi scaturiti da motivi di gelosia. La ventitreenne arrestata è stata trasferita al carcere di "San Vittore" a Milano.

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