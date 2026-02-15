Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tenta di sottrarre bimba alla madre, sarà interrogato domani

BERGAMO, 15 FEB - Si trovava a Bergamo da qualche tempo, ma non era mai stato controllato dalle forze dell'ordine l'uomo di 47 anni - un cittadino romeno, senza fissa dimora - che ieri è stato bloccato dai presenti mentre tentava di sottrarre alla madre la figlia di un anno e mezzo all'ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. Arrestato dalla polizia, si trova ora in carcere e domani sarà sentito dal gip per la convalida dell'arresto. Come si vede dalle immagini di quei concitati istanti, diramate dalla polizia di Stato che lo ha arrestato, l'uomo ha incrociato la mamma e la bambina per caso, mentre entrava nel punto vendita e loro uscivano, presente anche il padre della piccola, che è subito intervenuto. Una specie di raptus, apparentemente senza motivo, nel quale la bimba ha riportato la frattura del femore. Portata in ospedale, è ora a casa con i suoi genitori.

