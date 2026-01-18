Giornale di Brescia
Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri

CATANIA, 18 GEN - Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi, utilizzando un cuscino, ma è stata bloccata da carabinieri allertati da una chiamata al 112. Militari dell'Arma del reparto Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave, e dopo avere fatto irruzione l'hanno fermata. La piccola sta bene, mentre la madre, una straniera, è stata condotta nel pronto soccorso dell'ospedale San Marco dove i medici stanno valutando il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche. Non è escluso possa essere sottoposta a un Trattamento sanitario operatorio.

