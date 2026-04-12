Tenta di sfondare la porta di casa della ex con una mannaia, arrestato

ROMA, 12 APR - Un 47enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cercava di abbattere a colpi di mannaia la porta dell'abitazione della sua ex convivente. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. La coppia si era separata e la donna, proprio per sfuggire all'ex convivevente, si era trasferita con i quattro figli minorenni, avuti dall'uomo, in un nuovo appartamento nella zona di Cinecittà. Il 47enne però è riuscito a rintracciarla, presentandosi davanti all'ingresso armato di una mannaia, un martello e un noccoliere dotato di lame. Mentre l'uomo infieriva con estrema violenza sulla porta nel tentativo di sfondarla, la donna, barricata all'interno insieme ai figli è riuscita a chiamare il numero di emergenza 112. Le urla dei bambini e i violenti colpi che rimbombavano nell'appartamento sono stati uditi distintamente anche dai vicini di casa. I militari hanno sorpreso l'uomo mentre era ancora intento a colpire la porta, bloccandolo prima che riuscisse a fare irruzione. Oltre alle armi, il 47enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack e per questo è stato anche segnalato alla Prefettura. Ora si trova nella Casa Circondariale di Regina Coeli, il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.