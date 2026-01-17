Tenta di investire agenti di polizia durante un furto, arrestato 32enne

BITONTO, 17 GEN - Un uomo di 32 anni originario di Bitonto (Bari) e con precedenti penali per riciclaggio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni alle prescrizioni in materia di misure di prevenzione, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nei confronti di tre poliziotti. Le ipotesi di reato contestate si riferiscono a quanto accaduto il 28 aprile dello scorso anno, quando l'indagato avrebbe provato a investire gli agenti mentre fuggiva a bordo di un'auto appena rubata da un garage della città. Secondo quanto riferito in una nota, gli agenti - che da qualche tempo erano sulle tracce del gruppo di presunti ladri - quella sera sono intervenuti nel tentativo di bloccare un furto. È stato allora che il 32enne avrebbe accelerato e durante la fuga avrebbe puntato uno dei poliziotti che riusciva a evitare l'impatto lanciandosi sull'asfalto. Dopo aver urtato contro due grandi vasi in cemento, il 32enne avrebbe colpito di striscio un'auto di servizio provando a investire altri due poliziotti, per poi dileguarsi. Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo.