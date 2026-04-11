Tensioni nel veronese per la presentazione del partito di Vannacci

VERONA, 11 APR - Momenti di tensione a San Martino Buon Albergo (Verona) durante la presentazione del progetto di Futuro Nazionale con l'eurodeputato e fondatore del partito, Roberto Vannacci. Le forze dell'ordine hanno bloccato alcuni contestatori che cercavano di entrare nel locale dove era previsto l'evento, con la protesta degli attivisti di "Tumulto pride". Già nei giorni scorsi la rete Rainbow Verona, che riunisce sigle della sinistra radicale, aveva lanciato un boicottaggio, chiedendo al locale di annullare l'evento. "Adesso intoneranno 'Bella ciao' e suoneranno il flauto, perché più di tanto non riescono a fare", ha commentato Vannacci: "I signori sono venuti qua per disturbare, non per insegnare qualcosa. A Vicenza c'erano 300 persone, qui siamo alla tripla cifra", ha poi detto. Futuro Nazionale ha raccolto l'adesione del primo sindaco del Triveneto, Luciano Alberti, primo cittadino di San Mauro dei Saline (Verona), piccolo comune della Lessinia. "Andiamo avanti in maniera indipendente - ha spiegato Vannacci - non abbiamo vergogna del nostro progetto e la volontà di alleanze all'interno della destra non manca. Siamo aperti al dialogo".