Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia

BOLOGNA, 02 NOV - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Sotto una forte pioggia, ci sono stati momenti caotici con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone della polizia per evitare controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. La polizia ha risposto con alcune cariche. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia.