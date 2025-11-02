Giornale di Brescia
Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia

Il presidio delle forze dell'ordine per il rave party allo stabilimento abbandonato ex Bugatti a Campogalliano in provincia di Modena. Modena, 1 Novembre 2025. ANSA /ELISABETTA BARACCHI
Il presidio delle forze dell'ordine per il rave party allo stabilimento abbandonato ex Bugatti a Campogalliano in provincia di Modena. Modena, 1 Novembre 2025. ANSA /ELISABETTA BARACCHI
BOLOGNA, 02 NOV - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Sotto una forte pioggia, ci sono stati momenti caotici con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone della polizia per evitare controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. La polizia ha risposto con alcune cariche. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia.

