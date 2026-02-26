Tensioni a partita Juventus-Galatasaray, 50 ultras turchi identificati

TORINO, 26 FEB - Momenti di tensione si sono registrati prima e durante la partita di Champions League tra Juventus e Galatasaray, giocata all'Allianz Stadium di Torino. Circa 400 ultras turchi, a bordo di pullman e minivan, sono arrivati al punto di ritrovo delle tifoserie nei pressi del Parco del Valentino e, scesi dai mezzi, hanno acceso torce e petardi. Durante il trasferimento allo stadio hanno danneggiato alcune navette. Una volta giunti all'ingresso del settore ospiti hanno cercato lo scontro con i tifosi della Juventus: contatto evitato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Circa una cinquantina di loro, dopo il diniego al cambio nominativo del biglietto, ha sfondato un cancello per accedere al secondo anello, ma è stata bloccata e fatta uscire. Gli ultras sono stati identificati dalla digos. Al termine del primo tempo, dal settore ospiti è stato lanciato un petardo verso la Curva Nord. Nell'esplosione sono rimasti feriti un padre e la figlia, accompagnati in ospedale per accertamenti. L'autore del gesto è stato identificato nelle fasi di deflusso dallo stadio, denunciato sul posto dalla digos e sottoposto a Daspo. I tifosi turchi giunti nel capoluogo piemontese per il match sono stati circa duemila.