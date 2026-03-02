Tensione Tajani Conte. "Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi..."

ROMA, 02 MAR - Sale la tensione in commissione al Senato tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani ed il leader 5s Giuseppe Conte. Nel momento della replica il titolare della Farnesina si rivolge a Conte che aveva chiesto se la Germania fosse stata o meno avvertita dell'attacco in Iran: "Noi - dice Tajani - come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata. I tedeschi sono coloro che abitano in Germania... Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi. Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare me lo venga a dire.. il cappello (dice riferendosi alle parole del leader M5s ndr) era un regalo. Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump, a dire 'ci penso io', come ha fatto lei onorevole Conte, non mi faccio chiamare Giuseppi. La verità fa male". I toni si sono accessi tanto che la presidente della commissione Stefania Craxi è intervenuta per annunciare la sospensione della seduta. La situazione è poi tornata alla calma ed il ministro ha proseguito la sua replica.