Tensione davanti al Padiglione di Mosca alla Biennale

ROMA, 06 MAG - Tensione davanti al Padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine, che gridano "Russia Stato terrorista" e mostrano cartelli con scritte contro Mosca. Dentro il Padiglione al piano superiore durante un'esibizione un giovane ha lanciato verso il pubblico il contenuto di una bottiglia di latte e ha scaraventato contro il muro una fetta di parmigiano, ma è stao subito bloccato dalle forze dell'ordine.