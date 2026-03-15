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Tennis, Medvedev sconfigge Alcaraz e vola in finale contro Sinner

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(ANSA-AFP) - INDIAN WELLS, 14 MAR - Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. Il ventiduenne Alcaraz è diventato il più giovane giocatore a completare il Grande Slam in carriera con il suo trionfo agli Australian Open di quest'anno. Ha poi vinto il titolo in Qatar e si è presentato alla semifinale di sabato con un record di 16-0. Ma Medvedev si è dimostrato all'altezza della sfida: il campione di Dubai del mese scorso ha messo in difficoltà Alcaraz, portando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito ATP con una vittoria impressionante. (ANSA-AFP).

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