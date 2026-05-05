Tende nei giardinetti del centro di Genova, sgomberati alpini

GENOVA, 05 MAG - Arrivano i primi alpini a Genova, per l'adunata nazionale in programma nel fine settimana, ma invece di sistemarsi in albergo o in appartamenti hanno scelto la strada. E ieri hanno allestito un mini accampamento nei giardinetti di via Ceccardi, nel centrale quartiere della Foce. Nel giro di poche ore alcune penne nere hanno montato una decina di tende, un wc chimico e un gazebo. Il tutto senza alcuna autorizzazione. I residenti della zona hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Dopo avere verificato la mancanza di autorizzazione, gli agenti hanno invitato gli alpini a smontare le tende e a trovare un'altra sistemazione.