Tempo stabile e soleggiato fino a marzo, zero termico a 3.000 metri

ROMA, 25 FEB - Grazie all'Anticiclone Africano il tempo nei prossimi giorni si manterrà stabile e soleggiato da Nord a Sud con locali nubi basse sulle coste e banchi di nebbia in Val Padana. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che il quadro rimarrà immutato fino a marzo e che le temperature toccheranno 9°C oltre la media stagionale in molte zone. "Lo zero termico - afferma - salirà e stazionerà sui 3000-3200 metri di quota, con temperature massime che toccheranno i 15°C a 1000 metri". Il rischio valanghe è dunque elevato. Proseguono poi le nubi basse lungo le coste e gli accumuli di smog in pianura. Nel dettaglio: - Mercoledì 25. Al Nord: locali foschie o nebbie in Val Padana, bel tempo altrove con zero termico oltre 3000 metri. Al Centro: soleggiato e mite fino a 18-20°C. Al Sud: bel tempo prevalente. - Giovedì 26. Al Nord: poco nuvoloso e locali nebbie in pianura. Al Centro: qualche nube sparsa sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al Sud: sole primaverile. - Venerdì 27. Al Nord: tra nebbie e sole. Al Centro: possibili nebbie al mattino, cielo con nubi irregolari. Al Sud: soleggiato. Tendenza: alta pressione incontrastata. Prosegue la stasi atmosferica con caldo anomalo in quota, nebbie e accumulo di smog in pianura.