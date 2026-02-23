Tempo stabile e asciutto grazie all'Anticiclone ma torna la nebbia

ROMA, 23 FEB - Una alternanza di sole, nubi basse e nebbia. L'Anticiclone che domina sull'Italia porterà quasi ovunque il sole e un clima asciutto, specialmente al Centro-Sud. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "La prima parte del periodo - afferma - sarà caratterizzata da una spiccata stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese, regalando ampi spazi soleggiati specialmente al Centro-Sud. Anche al Nord, nonostante qualche foschia o nebbia mattutina, il sole riuscirà a imporsi con decisione durante le ore centrali del giorno". Le temperature subiranno un sensibile aumento, portandosi su valori quasi primaverili soprattutto nei valori massimi. Questo rialzo termico sarà avvertito maggiormente nelle aree interne e in collina. Il quadro meteorologico inizierà a mutare sensibilmente a partire da mercoledì e giovedì, quando un fronte perturbato richiamerà aria più umida di origine marittima verso lo Stivale. Nella seconda parte della settimana il cielo sarà, dunque, uggioso, in particolare sulle pianure del Nord e lungo le coste tirreniche. L'aumento dell'umidità favorirà la formazione di fitte nebbie e nubi basse persistenti, che in alcuni casi potrebbero resistere per l'intera giornata. Nel dettaglio: - Lunedì 23. Al Nord: parzialmente nuvoloso, coperto su Levante Ligure, nebbie mattutine. Al Centro: nubi irregolari in Toscana e Lazio, sole altrove. Al Sud: soleggiato. - Martedì 24. Al Nord: stabile e mite al Nordovest, nebbie sulle pianure orientali, nubi sparse in Liguria. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno. - Mercoledì 25. Al Nord: nebbie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse sparse, meglio al pomeriggio. Sud: poco nuvoloso. Tendenza: weekend grigio al Centro-Nord.