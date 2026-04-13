Tempo instabile e ventoso fino a mercoledì, non esclusi temporali

ROMA, 13 APR - Tempo instabile e ventoso fino a mercoledì, con piogge oggi e domani su gran parte del Paese e un rischio elevato di precipitazioni 'sporche' a causa del pulviscolo dal Sahara, con possibili temporali. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di "cambio di scenario meteorologico radicale". "Il promontorio anticiclonico subtropicale che ci ha regalato un anticipo d'estate - spiega - ha lasciato il posto a un profondo vortice mediterraneo, una struttura ciclonica che sta richiamando masse d'aria instabili e cariche di umidità". Il vortice, precisa Brescia, "sta agendo come un magnete per il pulviscolo sahariano. Le correnti di Scirocco in quota stanno trasportando enormi quantità di polvere dal deserto, rendendo l'atmosfera opaca". La situazione tra oggi e domani sarà particolarmente dinamica al Centro-Nord e nelle zone interne, dove oltre alle piogge, potranno anche svilupparsi i primi temporali della stagione. Per quanto riguarda le temperature, continua il meteorologo, "l'Italia sarà divisa in due: se al Nord l'arrivo delle precipitazioni e della copertura nuvolosa provocherà un calo termico, con valori comunque gradevoli e non eccessivamente freddi, al Centrosud le colonnine di mercurio continueranno a segnare valori ben oltre la media del periodo, alimentate dal costante afflusso di correnti meridionali". Per il resto, conclude Brescia, dopo il passaggio del fronte principale, da giovedì ci dovrebbe essere un miglioramento ma resteremo in un contesto di instabilità sparsa. Nel dettaglio: - Lunedì 13. Al Nord: piogge diffuse, specie a ovest. Al Centro: piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: variabile ma piuttosto asciutto, mite. - Martedì 14. Al Nord: instabilità diffusa, meglio su Nord Piemonte e zona dei laghi. Al Centro: piogge in Toscana al mattino, dal pomeriggio temporali sui rilievi. Al Sud: rovesci sulle Isole Maggiori, localmente anche altrove. - Mercoledì 15. Al Nord: più asciutto, molte nubi. Al Centro: tempo spiccatamente instabile. Al Sud: precipitazioni irregolari. Tendenza: da giovedì migliora, ma rimane una residua instabilità pomeridiana sui rilievi, specie del Centro-Sud.