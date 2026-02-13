Tempeste di sabbia e mare mosso in Egitto, possibili disagi per la navigazione

IL CAIRO, 13 FEB - Una tempesta di sabbia accompagnata da tempo instabile e mare mosso si sta rapidamente diffondendo dal nord al sud dell'Egitto mettendo in difficoltà la navigazione, tanto da rendere possibili limitazioni per gli spostamenti da e per le coste del Mediterraneo meridionale. La perturbazione, secondo l'Autorità Meteorologica Egiziana, potrebbe protrarsi per alcuni giorni, possibilmente fino a mercoledì prossimo. L'autorità ha avvertito che i venti potrebbero raggiungere i 50-60 km/h in molte zone, sollevando sabbia e polvere e riducendo la visibilità a meno di 500 metri in alcuni punti. Queste condizioni si accompagnano a un temporaneo aumento delle temperature in tutto il Paese. Si prevede che la polvere continuerà a velare l'aria fino a domani, con forti venti intermittenti probabili da domenica a mercoledì. L'autorità ha inoltre avvertito di possibili interruzioni della navigazione marittima, in particolare nel Mediterraneo. Si prevede che l'altezza delle onde varierà tra 2,5 e 3,5 metri lungo diverse zone costiere, mentre le onde nel Golfo di Suez e nel Golfo di Aqaba potrebbero raggiungere i 4 metri. Nonostante l'instabilità, le temperature di venerdì rimarranno relativamente calde, con massime tra i 26 e i 28 gradi nell'area del Cairo e nel Basso Egitto, e fino a 34 gradi nell'Alto Egitto . Raccomandazioni sono stati diffuse agli automobilisti a causa della ridotta visibilità, soprattutto nelle zone occidentali, e ai pedoni affinchè evitino di sostare sotto gli alberi o vicino a strutture instabili durante le raffiche di vento.