Tempesta solare si abbatte sulla Terra, è la più potente dal 2003

WASHINGTON, 19 GEN - Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra ieri e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari, oltre a innescare spettacolari aurore boreali. Secondo il centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ieri ma perderà intensità nel corso della giornata. È la più potente dal 2003 quando la "tempesta di Halloween" ha causato blackout in intere zone della Svezia e ha danneggiato le infrastrutture energetiche in Sudafrica. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all'attività solare. La tempesta attuale è stata innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica, ha spiegato il centro. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica. Le aurore provocate dal fenomeno potrebbero essere visibili anche in luoghi in cui normalmente non compaiono come gli Stati Uniti.