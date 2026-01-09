Giornale di Brescia
Tempesta Goretti, in Francia due feriti gravi e 320.000 case senza luce

PARIGI, 09 GEN - Circa 320.000 case sono rimaste senza corrente elettrica in Francia dopo il passaggio della tempesta Goretti, che ha causato due feriti gravi nel nord del Paese. Un uomo di 26 anni è stato ricoverato dopo essere caduto dal tetto di casa nel tentativo di risistemare una tegola, ha annunciato la prefettura di zona. Mentre un altro individuo, di 43 anni, è rimasto ferito in circostanze simili nel dipartimento di Aisne. Sulla Manica, che questa notte è stata posta in allerta rossa per venti violenti dovuti al passaggio della tempesta Goretti, il colosso energetico Edf ha deciso di sospendere l'attività del reattore Epr di Flamanville. Da parte sua, l'agenzia Météo-France ha confermato un progressivo ritorno alla normalità, dopo raffiche di vento che hanno talvolta superato i 200 km/h sul litorale della Normandia.

