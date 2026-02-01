Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voli

WASHINGTON, 01 FEB - Una potente tempesta di neve ha colpito gli Stati del sud degli Usa costringendo le autorità a cancellare quasi 2.500 voli e ostacolando la circolazione stradale in regioni non abituate a condizioni invernali estreme, a circa una settimana dalla tempesta artica che si è abbattuta su un'ampia fascia degli Stati Uniti uccidendo più di 100 persone e lasciando molte comunità ancora in difficoltà per la neve e il ghiaccio. Sabato sono cadute forti nevicate nella Carolina del Nord e negli stati limitrofi, mentre le autorità hanno esortato i residenti a non mettersi in strada. Tutta la Carolina del Nord e del Sud, e parti della Georgia, del Tennessee orientale e del Kentucky, così come la Virginia meridionale, hanno diramato l'allerta per la tempesta invernale. La Carolina del Nord ha registrato ieri 750 incidenti stradali, secondo quanto riferito dalla polizia, mentre a Gastonia un treno si è schiantato ad alta velocità contro un autoarticolato rimasto bloccato sui binari, schiacciando il veicolo senza provocare feriti. La tempesta del fine settimana ha costretto alla cancellazione di oltre 1.800 voli sabato e domenica all'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, nella Carolina del Nord, un importante hub per American Airlines, secondo i dati del tracker FlightAware. Oltre 600 voli sono stati cancellati sabato all'aeroporto internazionale di Atlanta, il più trafficato al mondo, mentre circa 50 voli sono stati cancellati nelle prime ore di domenica. "Un ciclone costiero in rapido aumento continuerà a portare neve da moderata a intensa, forti venti e possibili bufere di neve" in Carolina del Nord e del Sud, ha dichiarato il Servizio Meteorologico Nazionale. "Un'intensa ondata di aria artica porterà temperature sotto lo zero verso la Florida meridionale entro domenica mattina". Sabato, Davis, in West Virginia, ha registrato la temperatura più bassa degli Stati Uniti contigui: -33 gradi Celsius. Circa 156.000 utenti sono rimasti senza corrente elettrica nelle prime ore di domenica, soprattutto nel sud, secondo poweroutage.us, con Mississippi, Tennessee e Louisiana i più colpiti.