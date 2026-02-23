Tempesta di neve nel nord-est Usa, 5.000 voli cancellati e forti disagi

ROMA, 23 FEB - Una potente bufera di neve sta colpendo gli stati nordorientali degli Stati Uniti, con forti nevicate e venti molto forti, che hanno causato disagi diffusi ai trasporti, la cancellazione di circa 5mila voli, alcune interruzioni di corrente e la chiusura di centinaia di scuole. Lo riporta la Cnn sottolineando che in alcune zone orientali della Pennsylvania sono già caduti 45 cm di neve, mentre la nevicata più intensa si è verificata nel Delaware, in Pennsylvania, nel New Jersey, a New York, nel Connecticut, nel Rhode Island e nel Massachusetts. In alcune zone potrebbero cadere circa 60 cm di neve prima che la tempesta si allontani nella notte di lunedì. Sono attese raffiche di vento che raggiungeranno i 110 chilometri orari, abbastanza forti da abbattere alberi e linee elettriche, aggiunge il media precisando che la tempesta colpirà poi le coste del Canada. Un'altra ondata di neve si sposterà sul nord-est degli Stati Uniti mercoledì, quando si svilupperà una zona di bassa pressione, la cosiddetta "Alberta clipper". Oggi le scuole di New York City rimarranno chiuse e non sarà possibile seguire la didattica a distanza per gli studenti, poiché la città sta affrontando il primo allarme bufera di neve in quasi un decennio. Le autorità scolastiche pubbliche di New York affermano che 13 edifici scolastici saranno aperti e utilizzati come "centri di accoglienza". Anche molte scuole in Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut e New Jersey rimarranno chiuse, sebbene non siano previste chiusure a livello statale. Nel frattempo a Washington DC, il sindaco Muriel Bowser afferma che le scuole pubbliche apriranno "con due ore di ritardo".