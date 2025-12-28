Giornale di Brescia
Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

ROMA, 28 DIC - Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. Lo riferisce sul proprio sito web Sky News, secondo cui a New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza. "I meteorologi - ricorda Sky News - avevano previsto fino a 28 cm di neve entro le 13.00 di sabato, con l'accumulo più consistente previsto nelle zone settentrionali delle aree metropolitane di New York City e del New Jersey. A New York sono caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022". Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware. Gli aeroporti John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social media, avvertendo che le condizioni meteorologiche potrebbero causare ulteriori disagi ai voli.

ROMA

